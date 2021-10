Find Grundtonen

Foto: Kaj Bonne.

Komponistforeningen Grundtonen spiller koncert i Stengård Kirke med værker, de selv har komponeret

Af Peter Kenworthy

Alternative og hjemmebyggede instrumenter er et gennemgående tema til koncerten, når man kan opleve Martin Thaning Petersens nye soundwork med alternative slagtøjsinstrumenter og forstærkede lyde fra en gammel VHS-videomaskine. Rune Solvangs nye stykke, Ringe i vandet er for klaver og det hjemmebyggede instrument, Wandelende Tak (hollandsk for vandrende pind), hvor klaverhamre og motorer laver lyd på metalklokker. Desuden kan man opleve Martin Thaning Petersens værk Metafysiske associationer, som er digtoplæsning til et elektronisk lydunivers.

Koncerten afholdes i Stengård Kirke, onsdag den 20. oktober kl. 19.30, og der er fri entré.