Flot fight

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Ishockeys kvindehold, BearsQ, var i weekenden vært ved to kampe i kvindeligaen

Af Peter Kenworthy

Odense stillede lørdag med flere landsholdsspillere i Gladsaxe, hvilket viste sig at være en stor mundfuld for det unge Gladsaxehold, og Odense endte med at vinde kampen 7-0.

Søndag mødte holdet Aalborg, hvor det blev tættere. Emilie Paaske scorede BearsQ’s enlige mål, i et 4-1-nederlag.

– Vi fik set, at vores unge hold mangler lidt i fart og tempo, samt sammenspil. Men der er en tro og vilje, til at ville det her på holdet. Så vi er fortrøstningsfulde for fremtiden. Pigerne fighter flot og det skal nok blive endnu bedre, udtaler manager Michael Stougaard.