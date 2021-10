Fokus på ligeværd

Tillidsrepræsentant på Novozymes i Bagsværd medvirker i ny bog om ligeværd og ligestilling

Af Peter Kenworthy

11 kvinder i alderen 27 til 70 år – både tillidsrepræsentanter og fra det politiske liv – fortæller om det at arbejde med ligeværd og ligestilling i den nye bog “Nu er det nok”. Blandt de medvirkende er Susanne Bahne Hanen, der er tillidsrepræsentant på Novozymes i Bagsværd.

Hun har, sammen med hendes kolleger, meget fokus på hvad det er for nogle arbejdsopgaver, der bliver højest værdsat, og som giver mest i løn.

– Vi kan se, digitalisering, databehandling eller at være den, der skiller laboratorieudstyr ad, er noget der først og fremmest tiltrækker mændene. Det er dem, som rækker hånden i vejret og siger: ’Den opgave klarer jeg’. Det er lidt af en specialistopgave, og det er noget af det, der kan gøre det lettere at hive højere lønstigninger hjem, fortæller Susanne Bahne Hansen.

– Det daglige rugbrødsarbejde med at analysere de mange prøver i laboratoriet værdsættes derimod ikke så højt. Det er vigtigt for mig, at man på sin arbejdsplads får italesat, at feminine værdier bliver værdsat på samme måde som maskuline værdier, tilføjer hun.

Bogen ”Nu er det nok” er skrevet af journalisten Bjarne Henrik Lundis og udkommer på Forlaget Sidespejlet.