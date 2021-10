Forældretilfredshed

Der er ”forbedringspotentialer” i forhold til blandt andet indsatsen for at begrænse drillerier mellem børnene, kan man læse i en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Ni ud af ti forældre er dog samlet set tilfredse med deres barns dagtilbud Foto: Peter Kenworthy.

En brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet i Gladsaxe, gennemført i april og maj, hvor forældre til nær 3.000 børn har deltaget, viser at lige under ni ud af ti forældre samlet set er tilfredse med deres barns dagtilbud. Især Gladsaxe Skovbørnehave scorer højt på forældretilfredsheden

Af Peter Kenworthy

Der er høj gennemsnitlig tilfredshed blandt forældrene i forhold til den pædagogiske indsats og personalets indsats for at skabe kontakt mellem børnene, mens der, ifølge undersøgelsen er ”forbedringspotentialer” i forhold til fleksibilitet og valgmuligheder, indsatsen for at begrænse drillerier mellem børnene samt størrelsen af forældrebetalingen.