Forløsning

Frederik Ellegaard fejrede sit 6. sæsonmål sammen med AB’s fans. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe kravlede op i top-6 med en smal 1-0-sejr hjemme over Kolding

Af Peter Kenworthy

Topholdene i 2. division er ved at stikke af, efter AB’s magre pointhøst på det seneste. Derfor skulle der en sejr til i hjemmekampen mod Kolding søndag – både for at holde nogenlunde trit med topholdene, men også for at bringe akademikerne op i top-6.

Det var dog Kolding der var bedst og skabte fleste chancer i en første halvleg, hvor AB’s pasninger for sjældent ramte en medspiller, men AB-målmand Jonathan Fischer holdt skansen.

Og akademikerne kom langt mere målrettede og målfarlige ud til anden halvleg, hvor man i stigende grad satte sig på kampen.

Efter 57 minutter blev AB’s Mathias Kisum spillet helt fri i dybden, men hans skud blev reddet, seks minutter senere headede Frederik Christensen over overliggeren. Og efter 73 minutter tog Frederik Ellegaard et godt løb ind i feltet, og bankede køligt bolden forbi Kolding-målmanden til en efterhånden fortjent 1-0-føring.

Kolding pressede på i den sidste halve time, uden for alvor at teste Fischer, og de grønblusede blandt de 508 tilskuere kunne derfor brøle et forløsende ”jaaahh”, sammen med AB-spillerne og træner Patrick Birch Braune, da dommer Frida Klarlund fløjtede kampen af.

AB ligger nummer seks i 2. division, med 11 point op til topholdet Næstved og 7 til Hillerød på andenpladsen.