Fra gråt til grønt

Sådan så Byens Arena ud i december - så der er sket meget siden da. Foto: Kaj Bonne.

Den 13. oktober indvier borgmesteren det nye projekt på Byens Arena

Af Peter Kenworthy

”Fokus vil være at omdanne gråt til grønt”, kan man læse i dagsordenen til et møde i Trafik- og Teknikudvalget i september 2020. Og som man har kunnet se, hvis man har lagt vejen forbi Høje Gladsaxe, har Byens Arena fået sig en ordentlig overhaling. Og nu er projektet klar til indvielse.

– Ønsket var at lave en kontrast til det modernistiske storskalarum, med et mere organisk og naturligt indslag i menneskelig skala. Der er plantet cirka 300 forskellige plantesorter, og idéen er at området skifter karakter over tid og at nogle planter vil klare sig bedre end andre, og at vi kan tilpasse området derefter. Vi ved reelt set ikke hvordan det grønne udtryk vil være om for eksempel fem år, men formålet er at lade de naturlige processer gå sin gang og justere ind derefter, fortæller projektleder for Byplan og Landskab i Gladsaxe kommune, Steen Himmer.

– Det er ikke en park, men bynatur, og derfor må det gerne syne derhen ad. Biodiversitet har også været et omdrejningspunkt, og det understøttes blandt andet af det høje indhold af grus, som bier og sommerfugle sætter pris på, de mange forskellige blomster og muligheden for midlertidige søer ved regnskyl i dele af området, tilføjer han.

Når projektet indvies 13. oktober klokken 16, vil der være mulighed for at få en rundvisning i området og høre om projektet.