Gang i udvalgene

Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Byråds udvalg har haft alt fra legeplads i Aldershvile Slotspark til skimmelsvamp på Telefonfabrikken oppe og vende

Af Peter Kenworthy

I Trafik- og Teknikudvalget besluttede et enigt udvalg 4. oktober, at der skal arbejdes videre med en legeplads i Aldershvile Slotspark, samt at linje 68 skal udbydes, med krav om nulemmission.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget diskuterede dagen efter skimmelsvampen på Telefonfabrikken, hvor en stor del af lokalerne stadig er lukkede for aktiviteter.

Udvalget tiltrådte en beslutning om at merforbrug i forbindelse med genhusningen bliver dækket af et mindreforbrug på udvalgets ramme, samt et dispositionsforslag og en tidsplan til opførelse af tre udendørs padelbaner på Gladsaxe Stadion, der forventes at stå klar i sommeren 2022.

Og Børne- og Undervisningsudvalget anbefalede 7. oktober en række frihedsgrader for kommunens folkeskoler i skoleåret 2021/22.

Blandt andet at der skal findes en erstatning for elevplaner, at byrådet minimum årligt skal have en status på kvaliteten i skolevæsenet, samt at kompetencen til at beslutte at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2021/2022 delegeres til skolens leder under forudsætning af, at skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg involveres i beslutningen.