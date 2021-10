Genbrugslopper genhuset

Serdal Benli og Per Andersen (th) klippede snoren over til Genbrugsloppernes nye lokaler. Foto: Kaj Bonne.

Har fået nye aflange lokaler bag Telefonfabrikken

Af Peter Kenworthy

Genbrugslopperne lå tidligere i en gammel lade på Grønnegården, hvor der blev solgt masser af gamle men gode aflagte sager. Men her bliver der bygget en ny daginstitution, så lopperne røg ud.

Torsdag viste Genbrugslopperne så rundt på deres nye – ”genbrugte” – lokaler på Telefonvej 8G, hvor der tidligere har været smedeværksteder.

Sparer CO2

Og Genbrugslopperne er glade for forholdene, selvom man har fået mindre, sektionsopdelte lokaler, og det er det fjerde sted man er. Og man håber at få flere foreninger ind, for at hjælpe til, fortæller formanden for Genbrugslopperne, Per Andersen.

– Vi sparer kommunen for en del CO2. Og så kan man møblere en studiebolig for under 2000 kroner her, tilføjer han.

Man kan også gå på opdagelse i ”skattekammeret”, bogafdelingen, legetøjsafdelingen, hobbyafdelingen, en udelivsafdeling med cykler og haveredskaber, samt en elektronikafdeling, med alt fra fjernsyn og båndoptagere til videobånd og højtalere.

Rammer tidsånden

Og det som Genbrugslopperne har gang i, rammer noget i tidsånden, fortalte Serdal Benli (F), der vikarierede for en syg borgmester, i sin tale, efter at have klippet snoren over til lokalerne.

– Vi har som danskere et kæmpe forbrug, og derfor er det vigtigt at vi genbruger så meget som muligt, tilføjede Benli. Eller undlader at købe nyt, med mindre man har brug for det, eller det gamle er i stykker, kunne man tilføje.

Genbrugslopperne bliver drevet af lokale foreninger som spejderne, idrætsforeninger og Gladsaxe Garden. De sælger gamle ting, der er for gode til at smide ud, fra genbrugsstationen på Turbinevej. Overskuddet går til de lokale foreninger.

De nye lokaler åbner første gang for publikum 30. oktober klokken 10.

Se flere billeder på kajbonne.myportfolio.com/gladsaxe-bladet