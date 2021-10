Gladsaxe HG tabte sæsonpremiere

Foto: Colourbox.

KSI slog Gladsaxe HG’s damer med 24-15

Af Peter Kenworthy

Det er snart længe siden, at der har været spillet håndbold i damernes kvalifikationsrække. Men lørdag spillede Gladsaxe HG’s damer ude mod KSI i Otte Mønsted Hallen på Nørrebro. Desværre for Gladsaxe-holdet blev det til et 24-15-nederlag, efter at man ellers var godt med indtil kampens slutfase.

Træner Andreas Jakobsen fortæller at han først og fremmest er glad for at sæsonen er i gang, og at man har savnet at spille håndbold.

– Vi taber kampen de sidste 15 minutter, da vi løber tør for energi og laver for mange fejl, hvor de er gode til at omsætte det til mål ved kontra. Men jeg er rigtig godt tilfreds med at se damerne kæmpe og prøve at få nogle af tingene fra træning med i kamp. Vi er dog trætte af at nederlaget bliver på 9 mål, tilføjer han.