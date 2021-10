Glemmer demens

Stressed unhappy older retired man sitting alone on couch indoors, looking away. Depressed 80s male pensioner suffering from loneliness, recollecting memories, missing grown children in living room.

Foto: Colourbox.

Alzheimerforeningen vil have mere fokus på demens og plejehjem i valgkampen

Af Peter Kenworthy

En ny Epinion-måling viser at ældrepleje er et af de allervigtigste kommunalpolitiske temaer for vælgerne i kommunalvalgkampen. Men Alzheimerforeningen mener at plejehjem og demens bliver overset i valgkampen, og har derfor stillet skarpt på forholdene på demens og landets plejehjem – også i Gladsaxe.

Ifølge Alzheimerforeningen bor der 995 mennesker på eller over 60 år med en demenssygdom i Gladsaxe Kommune, og om fire år vil der være 1.051 og i 2030 1.165. I Gladsaxe bor 569 mennesker på plejehjem, og omkring 450 har eller formodes at have en demenssygdom.

– En nattevagt i Gladsaxe Kommune skal passe 35 plejehjemsbeboere alene. Det svarer til mere end dobbelt så mange end gennemsnittet i de ti bedst normerede kommuner i Danmark, pointerer Alzheimerforeningen.

De samlede omkostninger til demenspatienter på plejehjem i Gladsaxe Kommune løber op i 197 millioner kroner om året. I 2030 vil omkostningerne alt andet lige være steget til 230 millioner kroner, tilføjer man.