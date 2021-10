Gode tips til din næste kærestetur

SPONSORERET INDHOLD: I et forhold er det vigtigt at tage sig tid til hinanden og pleje forholdet. En gang imellem kan det være dejligt at tage på en kærestetur væk fra hverdagen, hvor I kan sætte fokus på parforholdet.

Hvis du drømmer om det og godt kunne tænke dig nogle gode tips til, hvad turen kunne indeholde, så er du landet det rigtige sted. Læs med her, og bliv inspireret til at planlægge din næste romantiske kærestetur.

Endagstur eller ophold

Når I træder ud af badet, inden I tager afsted, kan det være dejligt at pleje sig selv med fx lækre plejeprodukter og måske en barbering. En barbering af skægget kan måske indbyde din udkårne til at nusse dig i skægget. Eller en barbering af benene, inden du trækker et par fine nylonstrømpebukser på under din fine kjole.

I kan tage på udflugter, som varer en enkelt dag, eller I kan vælge et hotelophold. Pak en lille taske eller måske en kuffert, hvis det er over en weekend med det nødvendige som fx pung, skiftetøj, oplader og redskaber til barbering.

Wellness for krop, sjæl og parforhold

Tag på wellnessophold, eller besøg et sted, hvor I kan sætte fokus på velvære. Iklæd jer en blød badekåbe, og bliv omsluttet af varmt og måske boblende vand, hvor I kan nyde livet og hinanden.

I kan eksempelvis få forskellige typer parbehandlinger som eksempelvis massage og ansigtsbehandlinger, hvor I nyder, hvordan kroppen bliver afslappet i hinandens selskab.

Tag på en romantisk udflugt i naturen

I kan køre en tur ud i det blå med en picnickurv og en flaske bobler. Nyd udsigten over et af de mange naturskønne steder fyldt med træer og bakker eller havluft, sand og bølger.

Prøv kræfter med hinanden og jer selv

Det kan også være, I skal give jer i kast med at udforske sider af jer selv og hinanden, som I ikke har set før. Fx er et escaperoom et sjovt sted at prøve kræfter med samarbejdsevnerne. Eller måske skal I på bridgewalking eller skyde med paintballs?

Nyd lækker mad og hinanden

En klassisk date kan også finde sted eller have et stop på en hyggelig restaurant, hvor I får noget godt at spise og måske et glas vin til. Mange restauranter og caféer oser af date-stemning. Måske har I et yndlingssted, I kan tage hen, hvor der er garanti for en god smagsoplevelse? I kan også prøve et nyt sted og blive overrasket.

En sjov aften fyldt med latter

Måske har I mulighed for at tage ind et sted, hvor der er comedy-aften, eller det kan være, jeres favorit stand-up-komiker giver et show, hvor der er garanti for en masse gode grin.

I kan også tage i en af de mange forlystelsesparker i Danmark, hvor I kan få lattermusklerne i gang, når I sætter jer i de sjove rutsjebaner.

Turen handler om jer, og hvad I godt kan lide at lave sammen. Måske skal du allerede nu sætte et kryds i kalenderen?