Godt samarbejde om rent vand i Utterslev Mose

Af Tom Vang Knudsen, formand for Miljøudvalget

I Gladsaxe Byråd er vi alle enige med både Lokaludvalget i Bispebjerg og Henrik Sørensen (C) i, at vi skal standse udledningen af spildevand til Utterslev Mose og gøre vores vådområder til grønne naturperler.

Vi har allerede været i gang længe og har rekreative klimatilpasningsanlæg, som er kåret blandt verdens mest visionære. Sammen med Novafos bygger vi nyt bassin ved Gyngemosen, så overløb til Fæstningskanalen bliver bragt ned senest i 2027.

Gladsaxe og Novafos samarbejder med bl.a. København og HOFOR om planlægningen af Svanemøllen Skybrudstunnel, som sammen med Utterslevledningen, vil reducere overløb til Utterslev Mose betragteligt, når den er færdig ca. 2031.

Men I Gladsaxe går vi også skridtet videre. I maj i år vedtog et enstemmigt byråd en ny og ambitiøs spildevandsplan, som medfører, at Gladsaxe vil adskille regnvand fra spildevand i kloakkerne. Dermed vil vi helt standse overløb med spildevand – ikke kun til Utterslev Mose, men til alle vådområder. Det forventes at tage 35-40 år, før hele det nye regnvandssystem er færdigt. Men vi begynder i de områder, hvor der sker overløb til Utterslev Mose, hvor vi forventer, at kloakkerne vil være fuldt separerede omkring 2035.

Så vi er i fuld gang og har et rigtig godt samarbejde med København om at sikre, at Utterslev Mose bliver en rekreativ naturperle midt i byen, til glæde for både gladsaxeborgere og københavnere.