Gør noget ved vejret

Foto: Peter Kenworthy.

Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det, siger et gammelt mundheld. Men måske er det på tide at vi gør

Af Peter Kenworthy

Både fordi det er noget gråt og trist lige nu. Men også fordi tiden er ved at rinde ud, i forhold til klimahandling.

Regeringen blev kritiseret for manglede ambitionsniveau af flere ngo’er, da man fremlagde sit årlige klimaprogram. Blandt andet af Rådet for Grøn Omstilling, der pointerede at der ”slet ikke sker nok på klimaområdet”, og Concito, der mener at køreplanen mangler fart og drivkraft.

Og FN’s generalsekretær understregede, at tiden er ved at løbe ud, på et møde i Milano torsdag.

– Irreversible vendepunkter for klimaet ligger alarmerende tæt på. Især de unge kræver at vi er mere ambitiøse, og de vil stille os til ansvar. Klimaretfærdighed kræver at vi overlader dem en beboelig planet, tilføjede António Guterres.