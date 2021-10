Gratis country-koncert på Telefonfabrikken

Foto: Peter Kenworthy.

Elsker du musik og er du nysgerrig efter at finde ude af hvad Dystopisk Melodisk Country / Rock er, så er KulturSkaber-koncerten med Sølvpragt måske noget for dig

Af Redaktionen, redigeret

Søndag den 10. oktober fra klokken 14-16 inviterer fire garvede herrer fra bandet Sølvpragt til koncert i Kulturhusets Drop Inn Café.

– I foråret 2020 blev vi enige om at forsøge os ud i country verden. Under lockdown sidste sommer fik vi samlet vores band, og sporede os gradvist ind på repertoiret. Vi gik så i øveren hen over efteråret – indtil den nye lockdown i december, sendte os hjem på parcellen til kedelige enetimer, siger Bent Colerick (guitar & sang).

– Så vi var som køer der skal på græs, ellevilde, da der endelig blev lukket op for øvelokalet igen i forsommeren. Vi arbejder med de store følelser i countrymusikken – Men, vi holder stadig fast i rocken, udtaler Jørgen Alberti (guitar) – der skal skrues op for spaderne ind i mellem.

KulturSkaberne er et kulturelt værksted, hvor borgere kan få hjælp, vejledning og støtte til idéudvikling og afvikling af kulturprojekter og -arrangementer.

Koncerten er gratis og der vil være en bar med mulighed for forfriskninger.