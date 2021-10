Foto: Jacob Thesander.

Gladsaxe Ishockey inviterer indenfor i skøjtehallen på Isbanevej

Af Peter Kenworthy

Piger og drenge i alderen 4-10 år med forældre får mulighed for at se og prøve ishockeysporten. Man kan frit vælge mellem tre tidspunkter, nemlig mandag 9.00-10.45, tirsdag 9.00-10.45 og søndag 11.00-13.00. Børnene behøver ikke at kunne stå på skøjter, klubben stiller al nødvendigt udstyr til rådighed gratis, og tilmelding er ikke nødvendig, fortæller ishockeyklubben.