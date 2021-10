Grønt kommunalvalg

Foto: Peter Kenworthy.

Ny måling viser at ældrepleje, klimaet og skolerne er de vigtigste emner til kommunalvalget

Af Peter Kenworthy

Ældrepleje, natur og klima samt skolerne er de vigtigste kommunalpolitiske temaer for vælgerne og har afgørende betydning for, hvor mange vil sætte deres kryds ved kommunalvalget i november, viser en ny måling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening.

Hver tredje vælger anser klima, miljø og natur som et af de tre vigtigste områder, som kommunalpolitikerne skal tage sig af, men ser man isoleret på de yngste vælgere (18-34 år), ligger den grønne dagsorden helt i top.

Blandt andet er rent drikkevand, at sikre natur og flere grønne områder, affaldshåndtering, bedre kollektiv transport og cykelstier, samt klimaet (herunder ambitiøse klimamål) de væsentligste grønne initiativer, man synes byrådene skal tage sig af.

Samtidig viser en ny måling fra Electica, at den grønne dagsorden er det område, der vil have størst betydning for, hvor vælgerne sætter deres kryds den 16. november.

– Lige nu har vi to ting, som vælgerne siger, at kommunalbestyrelserne og borgmestrene skal fokusere på i de næste fire år. Det er den klassiske velfærd, og så er det den grønne dagsorden. Og det er nyt. Vi kommer til at se Danmarkshistoriens første grønne kommunalvalg, udtaler Jesper Claus Larsen, der er vælgeranalytiker og ejer af Electica.