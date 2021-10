Grønt legetøjsloppemarked i Gladsaxe

Foto: Colourbox.

Grønt IDÉcenter inviterer til legetøjsloppemarked lørdag 6. november klokken 10-13 på Gladsaxe Hovedbibliotek

Af Peter Kenworthy

Uønsket, udsmidt legetøj kan udgøre et miljø- og klimaproblem. Men genbrugstrenden vokser og ifølge DBA’s Genbrugsindex 2021 mener halvdelen af danskerne, at gode genbrugsvaner i høj eller meget høj grad spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe et bæredygtigt samfund.

Børn og forældre kan komme til legetøjsloppemarked på hovedbiblioteket, og give legetøjet nyt liv. Børn under 15 år i følgeskab med en voksen kan gratis tilmelde sig en stand ved at sende en mail til groentidecenter@gladsaxe.dk. Der er et begrænset antal stande.

På dagen holder Grønt IDÉcenter også åbent, hvor det vil være muligt at komme og få en snak om at få et grønnere hjem, økologisk havedyrkning, biodiversitet, lån af klimapistol og meget mere.