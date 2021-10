Guide: Her kan en portrætfotograf give dig gode billeder

SPONSORERET INDHOLD: Jobansøgninger bliver tit kasseret på billedet alene. Søger du fx en stilling inden for management og bruger en selfie med dårlig eksponering og billedbeskæring, udtrykker du ikke den grad af seriøsitet, en person i den stilling kan forventes at udtrykke professionelt.

Hvordan ved du så, at du får billeder til ansøgninger, CV’er, LinkedIn mv., der falder i god jord hos evt. arbejdsgivere, kunder og fagfæller?

Den professionelle portrætfotograf giver gode billeder

Svaret hedder en portrætfotograf, og her taler vi ikke ekspedienten i fotobiksen nede i byen, som på et par minutter kan få dig til at side op ad en hvid dør og skyde et par hurtige billeder til fornyelse af pas. Vi taler derimod en professionel, som ved, hvordan et billede komponeres, så det passer til formålet. Uanset om formålet er fotos til et CV, til en virksomheds hjemmeside eller til magasiner.

Skal du have portrætbilleder af flere folk?

Måske sidder du ikke som jobsøgende eller nyansat, der ønsker at tage sig godt ud på sociale medier eller egen hjemmeside med et nyt, flot portrætfoto. Måske sidder du i stedet som leder, der ønsker at shine et websites ”Om os”-sektion op med nye fotos af alle ansatte. Her er det optimalt at hyre en portrætfotograf til jobbet, som kan sørge for ensartede baggrunde, beskæringer og eksponering.

Så får du en oversigt over ansatte, hvor billedernes ensartethed gør indtryk af professionalisme.

Skaf de rette portrætfotos til omtale i medier

Portrætfotografer kan også træde til, når en virksomhed skal have pressefotos, som danske medier frit kan bruge ved journalistisk omtale. Hvis en virksomhed ønsker at give læsere af nyhedsartikler et indtryk af at have kompetencerne i orden, skal pressefotoerne være komponeret korrekt, og her kan en professionel byde ind med idéer til relevante baggrunde og scenarier, billeder kan tages af.