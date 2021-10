Håbløse trafikforhold

Der er en kolossal gennemstrømning af trafik gennem Gladsaxe. Især i myldretiderne som gennemsnitlig bliver længere både om morgenen og eftermiddagen. Et godt (eller snarere sørgeligt eksempel) er Klausdalsbrovej hvor bilkøerne vokser og vokser. Vejen har forskellige zoner med 40, 50 og 60 km. i timen men er overhovedet ikke dimensioneret til det store rykind […]

Af Jørgen Petersen, Toftekærsvej 104

Der er en kolossal gennemstrømning af trafik gennem Gladsaxe. Især i myldretiderne som gennemsnitlig bliver længere både om morgenen og eftermiddagen. Et godt (eller snarere sørgeligt eksempel) er Klausdalsbrovej hvor bilkøerne vokser og vokser. Vejen har forskellige zoner med 40, 50 og 60 km. i timen men er overhovedet ikke dimensioneret til det store rykind af biler isæt fra Hillerødmotorvejen. Trafiksignalerne er håbløse og øvrigt ofte nytteløse da folk konsekvent kører over for rødt og skider på medtrafikanterne. Man tager da bare chancen ned af rampen selvom man så må stoppe og blokere for den tværgående trafik. Håbløst. Luk muligheden ved Klausdalsbrovej og tving folk ud på ringvejene som er bedre indrettet til mange biler.

I øvrigt er der fartkontrol mindst et par gange om ugen – drop fotovognene og placer et par betjente omkring motorvejkrydset i stedet – de kan tjene en månedsløn på en halv dag.