Helst ikke skæld ud

Stubborn small teen Caucasian girl child close cover ears ignore angry mom talking lecturing. Mad young mother scold quarrel with little daughter at home. Generation gap, domestic violence concept.

Mange forældre mener ifølge ny undersøgelse ikke at det er i orden at skælde ud – især ikke i skolen

Af Peter Kenworthy

Magasinet Skolebørn har spurgt over 800 forældre til børn i folkeskolen om deres oplevelse af skæld ud i skolen og derhjemme – heriblandt forældre i Gladsaxe.

Fire ud af ti af forældrene mener ikke at det er i orden at skælde ud, mens næsten halvdelen mener at det er ok at skælde børn ud, hvis de gør noget forkert, og seks ud af ti forældre vurderer at lærere eller pædagoger skælder ud mindst et par gange om ugen, i deres barns klasse.

To ud af tre af forældrene ser samtidig gerne at deres barns skole arbejder på at blive en skole uden skæld ud, viser undersøgelsen desuden – måske fordi næsten halvdelen oplever at skældud enten ikke har nogen virkning eller at betyder, at barnet gør mere af det, der bliver skældt ud over.

”Det er ikke i orden at skælde børn ud på en bebrejdende måde, men det er ok at fortælle og irettesætte børn på en anerkendende måde”, uddyber en af forældrene. ”Generelt bryder jeg mig ikke om skældud – og slet ikke når det omhandler andres børn, men når børn slås eller mobber hinanden, så er det vigtigt, at lærerne giver klare instruktion”, svarer en anden. ”De fleste børn ved godt, hvis de har gjort noget forkert. Derfor er der ingen grund til at skælde ud. De bliver bare kede af det, og lukker måske af”, mener en tredje.

Næsten seks ud af ti forældre kunne i høj- eller nogen grad godt tænke sig at få redskaber til, hvordan de selv undgår at skælde deres barn ud.

Magasinet Skolebørn fortæller at man bruger Ordbog over det danske sprogs definition på ”skæld ud”, nemlig at ”give sin vrede, modvilje, utilfredshed med hensyn til en person eller forhold udtryk i voldsomme (ofte ubeherskede), bebrejdende eller nedsættende ord”.