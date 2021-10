Her er flere forskellige årsager til, hvorfor kvinder vælger brystoperationer

SPONSORERET INDHOLD: Mange kvinder er på en eller anden måde utilfredse med deres bryster. Nogle synes måske, at deres bryster generelt er for små, hvor andre synes at de er for store, og derfor gerne vil have dem reduceret. I denne artikel præsenterer vi nogle af de primære årsager til, hvorfor kvinder vælger at få opereret brysterne større eller mindre.

Naturligt små bryster

Alle mennesker er naturligt forskellige, når det kommer til kroppen. Nogle er forskellige i forhold til højde, hvor andre har forskellige farve øjne. Det er ikke anderledes med bryster, da nogle kvinder kan være naturligt født med mindre bryster end andre kvinder, og andre kan være naturligt født med større bryster. Ofte er det genetisk bestemt.

Derfor kan kvinder der er født med små bryster, ofte længes efter større bryster, da det i mange øjne giver et mere feminint udtryk. Det kan være vanskeligt at påvirke størrelsen på sine bryster på naturligt måder, da det som sagt er genetisk bestemt. Flere studier viser, at det er muligt, men at effektiviteten kan variere fra kvinde til kvinde.

Mange kvinder vælger derfor at få lavet en brystforstørrelse operation ved en klinik eller et hospital. Den brystforstørrende operation foretages af en professionel kirurg såsom Pfeiffer, som vil sørge for at kvindens behov er i fokus samtidig med, at brysterne stadig har et naturligt udseende selvom, at de bliver opereret større.

Forskellige størrelser og symmetri.

For nogle kvinder er det ikke begge bryster, som har samme størrelse eller form. Nogle oplever nemlig, at det ene bryst er mindre end det andet, eller at brysterne har forskellige former, hvilket skaber asymmetri. Derfor er det muligt at man kan få indlagt et implantat i det ene bryst eller få rettet brysterne ind, så de bliver mere ens.

Hvis man har forskellig størrelse på sine bryster, vil kirurgen lave en undersøgelse på dig for at vurdere om det blot er det ene bryst, som skal gennemgå en operation, eller om det andet bryst også skal have indlagt et implantat for at opnå det bedste resultat.

Kvinder som vælger brystreducerende operationer

Hvor nogle kvinder er født med naturligt små bryster, er andre kvinder født med naturligt meget store bryster. For nogle kan det være meget generende, da det kan slide på ryggen og skabe ubehag i den øvre kropsdel. Derfor er det også en mulighed for disse kvinder at få lavet en brystreducerende operation.

Det er primært kvinder, som har meget store bryster, uden at de er overvægtige. Det anbefales nemlig, at kvinder, der er overvægtige taber sig i stedet for at få opereret sine bryster mindre. Det kan nemlig ende ud med et utilfredsstillende resultat for kvinden.