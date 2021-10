Hvad skal valget handle om?

Gladsaxe Bladet var på gaden for at spørge borgerne, hvad kommunalvalget skal handle om

Af Gitte Ganderup

Kommunalvalget er på vej lige som regionalvalget som er samtidigt. Men hvad mener borgerne at valget skal handle om? Gladsaxe Bladet har spurgt dem som var på gaden foran Høje Gladsaxe en onsdag eftermiddag.

Og der er mange forskellige tanker som handler om alt fra udlændingepolitikken, busruter og tilbud om fysisk aktivitet til de mindste.

Jette og Per Henningsen

– Jeg vil faktisk gerne vide om kommunen er inde over, når der bliver lavet om på busruterne. For vi er ekstremt dårligt betjent ved Magle Torv, siger Jette Henningsen som bakkes op af sin mand.

– Det er faktisk sådan at det er lettere at tage til Frederiksberg eller basværd fordi det er så besværligt at komme til Søborg Hovedgade, fortæller hun. Derudover er de begge meget glade for den nye legeplads på Magle Torv som de benytter meget med de små mennesker som de kender.

Aysegül Aslan

– Udlændingepolitikken har alt for stramme regler. Jeg ved godt, at det er ikke direkte er kommunen, men de kan skubbe på, så de andre politikere får gjort noget ved det, siger hun.

Derudover vil hun gerne have, at der fortsat er fokus på de klassiske velfærdsområder som skoler og ældreplejen, som hun mener bør optimeres.

– Skolerne skal have mere fokus på anti-mobning. Det mener jeg.

Janne Vallentin og Dan Bastholm

– Jeg vil gerne have en udvidelse af friluftsbadet. Dengang jeg var barn og kom derovre, var der både 5 og 10 meter vipper, siger Dan Bastholm.

– Og hvor skal den kommende lokale politistation ligge? Det vil vi gerne snart vide.

Ellers mener de begge to og det går meget godt inde for det grønne i kommunen. Der mangler til gengæld tilbud til de unge i området. det er svært at finde steder hvor de kan hygge sig sammen så snart de bliver for store til klubber og andre fritidstilbud. Og så er det at transporten komme i spil.

– Den offentlige transport fra og til Høje Gladsaxe til København – især om aftenen og natten – fungerer ikke, siger Janne Vallentin som har en datter der ind i mellem risikerer at strande på de nærmeste togstationer.

Bashkim Abduli

– Jeg synes at Gladsaxe er et godt sted, siger han og fortæller om sin sommer, som han tilbragte i Makedonien og Albanien.

– Man bliver taknemlig, når man ser hvordan det går der. Vi har det rigtig godt her, siger han.