Hver anden cyklist er klar til at bryde loven

Bicycle woman rushing on the street in motion blur, side view from Copenhagen, Denmark.

Cyklist, må du dreje til høre? Ny undersøgelse af Kantar Gallup lavet for forsikringsselskabet Gjensidige viser at op mod hver anden cyklist drejer til højre selvom der er rødt

Af Gitte Ganderup

Fristelsen kan være stor, når man som cyklist holder for rødt lys og skal dreje til højre. Og knapt hver anden dansker vælger derfor at foretage højresvinget, selvom det altså er ulovligt. Det viser en ny undersøgelse som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige.

Undersøgelsen viser dog også, at hver sjette dansker slet ikke kender reglerne og fejlagtigt tror, at det som cyklist er tilladt at dreje til højre selvom lyset i vejkrydset lyser rødt.

Stort flertal for lovændring

Mens langt de fleste godt ved, at det ikke er tilladt at cykle til højre for rødt lys, er billedet et andet, når man ser på danskernes holdning til loven. Undersøgelsen viser nemlig, at hele syv ud af ti mener, at det altid bør være lovligt for cyklister at dreje til højre, selvom det er for rødt lys.

Cyklister er generelt set overrepræsenteret i andelen af alvorlige færdselsulykker i Danmark. Der blev sidste år fastsat en politisk målsætning om at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra 2021 og til 2030. I 2019 døde 199 personer i trafikulykker.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige i september 2021 blandt 1066 repræsentativt udvalgte danskere.

Kunne du finde på at dreje til højre for rødt lys, på cykel, selvom det ikke er tilladt?

• Ja, men kun hvis der ikke er anden trafik 44,4%

• Ja, uanset om der er anden trafik eller ej 2,3%

• Nej 49,5%

• Ved ikke 3,7%