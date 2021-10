Hvornår bør man søge alkoholafvænning?

SPONSORERET INDHOLD: Er du bekymret for dit forhold til alkohol? Det kan være at du drikker alt for meget og at du næsten ikke kan gå en halv dag uden at drikke alkohol?

Uanset hvad dit problem er med alkohol, så er det vigtigt at du sørger for at få hjælp, hvor du har bare det mindste problem. Når det gælder alkoholproblemer, så er det altafgørende, at man får sat ind og gjort noget ved det så hurtigt som muligt.

Jo hurtigere man får løst problemet, jo mindre vil det skade din krop og jo lettere vil det være at slippe af med. De gode nyheder er, at der her i Danmark er mange muligheder for alkoholafvænning og alkoholbehandlinger, så man kan altid få hjælp.

I Danmark har vi også “alkolinjen”, som er et telefonnummer du kan ringe til. Du kan finde nummeret på www.alkolinjen.dk. Her kan du stille alle de spørgsmål du skulle sidde med eller få gode råd eller bare snakke om dine problemer. Det kan være guld værd, hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre med de problemer du har.

Hvornår bør man så søge hjælp?

Det kan godt være, at man har anerkendt, at man har et problem med alkohol, men hvor slemt skal det være før at man bør søge hjælp. Hvis du er i tvivl om hvorvidt dit indtag er så slemt, at du bør få hjælp, så bør du søge hjælp. Du kan henvende dig til gode behandlincentere i Danmark, som kan give dig råd, vejledning og behandlinger for alkohol, så du så hurtigt som muligt kan få styr på det hele igen.

Det kan også være en god ide at søge hjælp, hvis du før har forsøgt på at stoppe med at drikke, men aldrig har lykkedes med det. Ved at søge behandling vil der være meget større sandsynlighed for at du lykkedes og du har allerede vist, at du selv er interesseret i at stoppe med dit alkoholproblem.

Det er naturligvis ikke nemt at stoppe med at drikke alkohol, hvis man har været afhængig af det i lang tid. Det er pludseligt blevet noget som kroppen og sindet har vænnet sig til hele tiden at få, så det kan blive meget hårdt pludseligt at give slip på det. Her er det bare vigtigt at holde humøret oppe og at være disciplineret. Når først du har fået styr på dit alkoholproblem, så vil livet blive meget bedre og du vil få en langt højere livskvalitet.