I sidste sekund

Frederik Christensen udlignede sikkert til 1-1 på straffe i overtiden. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe scorede på et straffe dybt ind i overtiden mod FA 2000 og fik point med hjem fra Frederiksberg

Af Peter Kenworthy

Både FA 2000 og gæsterne fra AB lagde forsigtigt ud på Frederiksberg Idrætsparks kunstgræs i lørdagens kamp i fodboldens 2. division. De 287 tilskuere fik først det der lignede chancer i de sidste 10 minutter af en første halvleg, hvor akademikerne slet ikke kunne få spillet til at fungere.

I det 36. minut blev Hamid Khalidan spillet i dybden i AB’s højre side, men AB-keeper Jonathan Fischer fik raget bolden til sig. Minuttet efter lagde Albert Nørager en farlig bold ind over til Alex Loughlan, men den høje angriber headede over mål. Og efter 40 minutter sparkede Khalidan forbi Fischers venstre målhjørne – og mere skete der ikke rigtig i første halvleg.

Kampen vågnede

Så var der straks mere gang i kampen efter pausen. Et par minutter inde i halvlegen endte en hurtig FA 2000-omstilling hos Lucas Lodberg, men Fischer var igen årvågen og reddede. Og under et minut efter fandt Frederik Ellegaard en halvfri Mathias Kisum i feltet, men han sparkede over Niklas Thomsens mål.

Efter 54 minutter måtte Fischer redde fra Khalidan, men 7 minutter senere havde AB-forsvaret ikke styr på FA 2000-angriberen, der kunne prikke bolden forbi Fischer til 1-0.

Efter målet slap AB’erne håndbremsen, og Kisum, Otto Dupont og Loughlan havde alle gode forsøg i de følgende 15-20 minutter, uden at bolden ville ind, mens FA 2000 satsede på kontraløb og på at trække tiden.

Point i overtiden

Med noget der efterhånden lignede powerplay kom AB tættere og tættere på en udligning. Et minut inde i dommerens overtid fik indskiftede Frederik Christensen ram på en høj bold i venstre side af det lille felt, men bolden tog stolpen.

Og efter at stadionuret havde rundet de 95 blev Alex Loughlan hevet omkuld i feltet, og dommeren pegede korrekt på pletten. Frederik Christensen scorede sikkert på straffesparket til 1-1, efter at han havde sendt Thomsen den forkerte vej, og dermed reddede AB fortjent et enkelt point.

– Præstationen er vi bestemt ikke tilfreds med – især i 1 halvleg. Vi kan ikke rigtig finde flowet i spillet, men stor ros til holdet for at fighte og få et point i overtiden – det viser en masse karakter, fortalte AB-træner Patrick Birch Braune til Gladsaxe Bladet efter kampen.

AB ligger nummer 5 i 2. division, nu med 8 point op til Hillerød – der vandt 2-0 i Skive – på andenpladsen.



FA 2000 var bedst i en 1. halvleg, hvor AB slet ikke kunne få spillet til at fungere. Foto: Peter Kenworthy.



Otto Dupont startede inde på højre back-pladsen, og gjorde en god figur. Foto: Peter Kenworthy.



Alex Loughlan var tæt på et par gange. Foto: Peter Kenworthy.



Mathias Kisum og AB var flittige gæster i FA 2000’s straffesparksfelt i en hektisk slutfase. Foto: Peter Kenworthy.



AB-tilskuerne bakkede – som sædvanligt – holdet op under hele kampen og fik efterfølgende klap og tak fra spillerne. Foto: Peter Kenworthy.