Intet i vejen med Intervare

Foto: Peter Kenworthy.

Nemlig.com’s moderselskab dokumenterer at der er rettet op på arbejdsforholdene, siger Gladsaxe Kommune. Københavns Kommune giver Intervare frist til 1. november til at sikre ordentlige arbejdsvilkår

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune har nu efter en lang proces fået forelagt den fornødne dokumentation, der godtgør, at der er rettet op på lønforholdene for en chaufførafløser hos Intervare, herunder også dokumentation for skatteforhold for vognmanden, og sagen har nu været drøftet i Økonomiudvalget, fortæller kommunen. Gladsaxe har opgjort den bod, som Intervare skal betale, til 200.000 kr.

– Jeg er glad for, at vi nu har fået dokumentation for, at der er rettet op på arbejdsforholdene hos Intervare. Dermed kan vi fortsætte samarbejdet, siger borgmester Trine Græse (A).

I maj måned blev Gladsaxe Kommune opmærksom på, at arbejdsforholdene for medarbejderne hos Intervare, som leverer dagligvarer til visiterede borgere i kommunen, måske ikke var i orden, og igangsatte en undersøgelse af arbejdsforholdene hos virksomheden. Her blev det konstateret, at en chaufførafløser ikke fik den løn han skulle have.

Torsdag besluttede Københavns borgerrepræsentation at give Intervare frist til den 1. november til at indføre en ny distributionsmodel, der skal sikre, at chaufførerne ansættes på traditionelle vilkår og får løn- og arbejdsvilkår, der lever op til Københavns Kommunes arbejdsklausul.

Samtidig besluttede Københavns Kommune, at man skal tilbageholde månedlige betalinger til Intervare på 400.000 kroner. Beløbet kan bruges til at efterbetale chaufførerne det beløb, som kommunens CSR-enhed har vurderet, at de er blevet underbetalt i perioden 2017 og frem til i dag, hvor kontrakten har løbet.