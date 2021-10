Jan Utzon viser sit livs fisk i Bagsværd Kirke

Fredag den 1. oktober åbnede Jan Utzon udstillingen FISK i sin fars kirke

Af Gitte Ganderup

Fredag den 1. oktober slår Bagsværd Kirke dørene op til udstillingen ’FISK’. Bag udstillingen står kunstner og arkitekt Jan Utzon, søn af den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon, der har tegnet Bagsværd Kirke.

Sideløbende med sin imponerende karriere som arkitekt udfolder Jan Utzon sig også som kunstner, og for første gang får offentligheden nu mulighed for at se nogle af hans flotte værker udstillet.

– Fiskene kommer sig af, at da vi boede i Sydney lejede vores forældre et hus som havde et akvarium. Min far sagde til os, at vi skulle tegne. Ikke som vi mente at det så ud, men det som vi faktisk så, siger Jan Utzon efter at han har vist rundt blandt fiskene på gangen og inde i selve kirkerumme, hvor en trio som har taget hans familienavn til sig, er ved at øve.

Det var en øvelse i at lære at se korrekt og se hvordan ting faktisk ser ud.

Det blev også allerede dengang til flere andre sjove værker med fisk. Jan Utzon fortæller, at han eksempelvis gravede et hul i sandet og hældte gips i som han efterfølgende omformede til en figur af en fisk.

– De opfordrede os til at skabe selv ved at sige, når vi spurgte hvad de ønskede sig, så svare ”noget du har lavet selv”, fortæller han om barndommen sammen med sine søskende Kim og Lin Utzon.

`FISK’ i kirkerummet

Det er første gang i Bagsværd Kirkes historie, at værker bliver udstillet i selve kirkerummet, og det betyder noget helt særligt for Jan Utzon at vise sine værker frem i den kirke, hans far tegnede, og som har stor betydning for hele hans familie.

– Det er bevægende for mig at udstille i det hus, som min far har skabt, udtaler Jan Utzon som selv var stærkt involveret i tilblivelsen af Bagsværd Kirke (1969-1976), og han har i nært samarbejde med sin far været med til at skabe kirkens skræddersyede flygel samt andre dele af kirken.

Han lader da også forstå, at kirken er en del af hans egen fortælling, da han fik lov at være med, mens han endnu har arkitektstuderende og også efterfølgende var med til at færdiggøre den da han blev færdiguddannet.

Jan Utzon fungerer fortsat som husets arkitekt.

Tid&sted

Udstillingen er gratis og løber fra den 1. oktober til den 30. november 2021. Åbningstider: tirsdag til torsdag kl. 10 til 14 og søndage kl. 13 til 16 (dog ikke under kirkelige handlinger). Se mere på bagsvaerdkirke.dk.