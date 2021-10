Karate: DM-guld til Gladsaxe

Guldvinder Annika T. Adersen under kata-performence. Foto: GKK

Flotte præstationer af Gladsaxe Karate Klub´s unge kæmpere

Af Gitte Ganderup

Efter afslutningen på de længerevarende corona-restriktioner kunne der igen afvikles et Danmarksmesterskab i karate. Dette blev i år afviklet i Solrød Idrætscenter.

Der deltog i alt ca. 250 af Danmarks bedste karateudøvere og der blev konkurreret i disciplinerne kata og kumite (frikamp)Gladsaxe Karate Klub (GKK) stillede som altid med et ungt talentfuldt team og det blev til mange flotte placeringer i de forskellige alderskategorier.

GKK udmærkede sig helt specielt ved, at Annika T. Adersen hjemtog guldet i kategorien kata for piger under 11 år.

Derudover blev det til 4 sølvmedaljer og 5 bronzemedaljer til de unge fra Team Gladsaxe Karate Klub.