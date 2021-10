Krydset ved Vadgårdsvej åbner ved årsskiftet

Foto: Peter Kenworthy.

Hovedstadens Letbane fortæller, at man forventer vi at afslutte arbejdet på strækningen mellem Vadgårdsvej og Kong Hans Alle, hvor man blandt andet flytter fortov og cykelsti, i løbet af vinteren 2022

Af Peter Kenworthy

– Det var oprindeligt planen at åbne vejkrydset ved Vadgårdsvej i oktober 2021. Desværre har der været nogle komplikationer, som har gjort, at åbningen af krydset i stedet forventes at ske omkring årsskiftet, fortæller Hovedstadens Letbane.