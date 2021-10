Lys på Bagsværd Stadion

Bagsværd Boldklub er en gigant-succes. Gennem årene er der skabt et fremragende foreningsmiljø i klubben, som har givet en tilstrømning af medlemmer. Der er nu mere end 1000 medlemmer, hvorved klubben måler sig med de helt store. Og flere hundrede står på venteliste for at blive medlemmer. Til gengæld er der kun een uoplyst græsbane […]

Af Jørgen Kvist, Møllemarken, 2880 Bagsværd

Bagsværd Boldklub er en gigant-succes. Gennem årene er der skabt et fremragende foreningsmiljø i klubben, som har givet en tilstrømning af medlemmer. Der er nu mere end 1000 medlemmer, hvorved klubben måler sig med de helt store. Og flere hundrede står på venteliste for at blive medlemmer. Til gengæld er der kun een uoplyst græsbane og 1½ delvist oplyste kunstbaner til rådighed for de 1050 fodboldspillere.

Denne sommer er der brugt flere mio kr på en ny kunstbelægning. Det var tiltrængt og det er rigtig godt. Men tilbage står stadig et stadion med så dårlig belysning, at kampene burde aflyses. Med så små faciliteter til de mange medlemmer er der des mere brug for god belysning i de mørke timer til både træning og kamp.

Når man tænker på, at der findes mange andre klubber i kommunen med langt større kommunal support i form af stadionfaciliteter m.m., er det svært at forstå de politiske prioriteringer. Medlems- og foreningsmæssigt er Bagsværd Boldklub den største succes i kommunen. Hvorfor er kommunens respons på dette, at sætte gammelt og utilstrækkeligt lys op?

Tillykke til klubbens fantastiske frivillige, der har skabt den store succes. Og med håbet om at kommunen snart kommer på omgangshøjde.

I første omgang er der brug for et nyt lysanlæg på det allerbedste tekniske niveau. Det ville være passende at få sat lys på banen inden kommunalvalget.