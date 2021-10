Musiktalenter indtog Richter

Merino vandt fortjent den indledende runde af Popkorn Nordic, med et sæt af skæve, fængende sange. Foto: Kaj Bonne.

Det lokale band Merino overbeviste publikum og jury om talentet til Popkorn Nordic på Richter torsdag

Af Peter Kenworthy

Talentudviklingsforløbet Popkorn Nordic er et Sjællandsk og Skånsk band- og artistplatform, hvor sjællandske bands hjælpes til at tage skridtet videre i deres musikalske karriere.

20 bands er udvalgt til fire indledende runder, og fem af dem spillede på Richter torsdag – med musik der spændte fra pop til heavy. Her skulle en jury, sammen med publikum, vælge hvilke to bands skulle videre til konkurrencens kvartfinale.

Vokalharmonier og tunge guitarriff

Kryd’s fire piger bød på lækre vokalharmonier og sange om Tinder-dates, med et sensuelt glimt i øjet, der rakte tilbage til 90’ernes girl power. ”We got away with the gold”, som de sang på ”Run”.

Metalbandet Lextraneus, hvis ældste medlem er 15 år gammel, og hvis tydeligt talentfulde trommeslager bar en Pantera-t-shirt, gav den gas med maskingeværstrommer og masser af tunge guitarriffs, der også lugtede af tidlig Metallica.

Emma Hørlyck kombinerede en drømmende lillepigestemme med indie-poptoner. Blandt andet på den stemningsfulde ”P3-pige”, hvor Hørlyck insisterede på at ”jer er ikke en P3-pige, bliver det nok aldrig”.

Mel’s Room spillede musik der appellerede til dansemusklerne. Som på den pop-funkede “Lights”, hvor forsanger Jonas Mørkeberg Ljungmann inviterende sang at “I’m on a roll tonight, so come on”.

Sejr til Søborg

Og Merino – som blev sat i forbindelse med UnigmusiK sidste år, og hvis forsanger Silje Strange er fra Søborg – spillede fængende corona-inspirerede sange, hvor man godt kunne ane inspirationskilder som Kate Bush og Tory Amos.

Blandt andet på den smukke, skæve og underfundige nye single, ”Oxygen”, der blandede flydende motiver med tunge rytmer. ”Who do you want to be for me?”, sang Silje Strange med indfølt afmålthed.

Og juryen – der pointerede at aftenens bands generelt havde vist et “vanvittigt højt niveau” – valgte meget passende netop Merino som vinder af konkurrencen, med Lextraneus på andenpladsen, og gav Emma Hørlyck et Wild Card, der også gav videre deltagelse.

– Vi havde håbet på at vinde, og nu skal vi i gang med at øve. Vi glæder os virkelig meget, fortalte Silje Strange efterfølgende.

De bands som når længst i konkurrencen får lønnede festivaljobs på Helsingør Festival og HX Festival i Sverige i 2022 og et skræddersyet coachingforløb. Finalen afholdes i The Tivoli i Sverige 22. januar 2022.