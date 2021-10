Nordea i Søborg rykker til Bernstorffsvej

Foto: Peter Kenworthy.

Den lokale Nordea-filial på Søborg Hovedgade flytter til foråret i nye lokaler på Bernstorffsvej

Af Redaktionen, redigeret

Flytningen, der finder sted i marts 2022, sker for at kunne give kunderne endnu bedre og hurtigere rådgivning, fortæller filialdirektør hos Nordea i Søborg, Morten Hjorth Hansen, der understreger, at alle medarbejdere fra Søborg-filialen flytter med til Bernstorffsvej.

– Vi ved, at kunderne sætter stor pris på deres faste rådgiver, og derfor er jeg glad for, at alle medarbejdere rykker med til de nye lokaler. Dermed vil kunderne møde de samme velkendte ansigter, siger Morten Hjorth Hansen.

Den nuværende pengeautomat på Søborg Hovedgade fortsætter uændret indtil flytningen i marts. Banken undersøger i øjeblikket mulighederne for at kunne bevare en automat tæt på Søborg Hovedgade derefter.