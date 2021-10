Nye måtter i Gladsaxe Taekwondoklub

Gustav, Anton og Thomas hjælper med at lægge det store gulvpuslespil. Det er vigtigt, at måtterne lægges korrekt for at undgå buler og huller i gulvet, når arealet er så stort. privatfoto

Med støtte fra DIF og DGI’s genstartspulje har Gladsaxe Taekwondoklub udskiftet måtterne i dojangen

Af Gitte Ganderup

Gladsaxe Taekwondoklub har fået 48.000kr i støtte fra DIF og DGI’s genstartspulje.

Med bevillingen har foreningen nu udskiftet de gamle måtter, som under coronanedlukningen var begyndt at smuldre.

Bestyrelsen ser især frem til, at Gladsaxe Taekwondoklub nu kan tilbyde medlemmerne træning på helt nye måtter.

Det har været en udfordring, at måtterne var begyndt at forvitre, da det har været et værre griseri med blåt støv overalt, blå misfarvning på de hvide dragter og blå tæer, når man kom hjem fra træning, fortæller klubben i en mail til Gladsaxe Bladet.

Blå søndag

Søndag gav ca. 15 af klubbens medlemmer den fuld gas, da de først fjernede de gamle måtter og herefter fik fejet, støvet af, støvsuget, vasket ribber og gulv, og i det hele taget sørgede for, at det forhadte blå støv var væk fra dojangen.

200 nye måtter blev pakket ud, vasket og tørret på begge sider, før det store måttepuslespil igen kunne lægges.

– Dojangen er blevet virkelig lækker, og der er mange udøvere, der glæder sig til at træne på det gulv, de selv har været med til at lægge, i næste uge, siger klubben og fortsætter i mailen.

– Det har været en hård dag, men også en dag, hvor klubbens værdier bl.a. engagement og fællesskab blev bragt i spil, og hvor der også var tid til at hygge med en snack og et stykke pizza undervejs.

I Gladsaxe Taekwondoklub glæder formanden og de lidt over 80 medlemmer sig over at kunne komme i gang med at træne på de nye måtter – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

I gang igen

Gladsaxe Taekwondoklub har modtaget bevillingen på 48.000kr fra DIF og DGI’s genstartspulje, der er oprettet på baggrund af corona nedlukningen af idræts- og foreningslivet.

Puljen har til formål at støtte lokale idrætsforeninger i arbejdet med at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Alle idrætsforeninger kan søge puljen på medlemstal.dk som er det centrale foreningsregister. Find mere info på DIF og DGIs hjemmesider