Nyt gulv i stuen? Disse gulvtyper går du ikke galt i byen med

SPONSORERET INDHOLD: Har din stue haft det samme udtryk lidt for længe og kunne den trænge til en makeover? Hvis du kan nikke genkendende til det, har du sikkert prøvet at ommøblere rummet for at give det et nyt udtryk. Hvis du stadig ikke synes, at det har skabt et udtryk, som du er tilfreds med, så kunne det være, at du skulle prøve at overveje, om stuen kunne trænge til et nyt gulv!

Af SPONSORERET INDHOLD

I denne artikel giver vi dig et overblik over nogle gulvtyper som trender netop nu i de danske hjem, og som kan inspirere dig til valget af dit nye gulv i din stue. Alle gulvtyper kan du læse mere om på viborggulvforum.dk.

Trægulve

Trægulve har i den grad indtaget positionen som det foretrukne gulv i danskernes hjem siden årtusindskiftet – og det er med god grund!

Trægulvet er nemlig et gulv, som er stilrent, og som passer ind i alle hjem. Det er en smuk og miljøvenlig og naturlig gulvtype, som skaber lys og varme til din stue. Hvis du ønsker et stilrent og eksklusivt udtryk til din stue, så er trægulvet helt sikkert værd at overveje.

Der er endda også mange fordele forbundet med trægulvet, og en af de helt store fordele er, at det er meget slidstærkt og nemt at rengøre. En ulempe kan dog være, at det kræver lidt vedligeholdelse, da gulvet skal behandles og efter noget tid slibes.

Laminatgulve

Synes du, at trægulve kunne skabe det udtryk, som du er på jagt efter, men vil du gerne være fri for vedligeholdelsen og behandlingen, som gulvet kræver? I så fald kunne et laminatgulv være noget for dig.

Laminatgulve er nemlig en gulvtype, som ligner et trægulv meget, men som er lavet af et andet materiale – nemlig laminat. Den store fordel ved laminat er, at det er mere slidstærkt end trægulvet, som i forvejen er meget slidstærkt. Gulvet er meget nemt at rengøre og ligner et trægulv med det blotte øje.

Da laminatgulve er et fremstillet materiale, har det også den helt store fordel, at det kan fremstilles i mange forskellige udseender og mønstre. Iblandt de populære findes laminat plankegulve, parketgulve, fliser og sildebens laminat.

Vinylgulve

Ligesom laminatgulve er vinylgulve en gulvtype, som er kunstigt fremstillet, og som stadig har et meget naturligt udseende og kan designes i mange forskellige mønstre. En af fordelene ved vinylgulvet er, at det er en smule billigere end laminatgulvet, da det er lavet af et andet materiale.

Årsagen til at det er billigere, er, at gulvet er mindre slidstærkt end laminat. Derfor kan et vinylgulv være meget egnet til rum, hvor man ikke opholder sig så meget såsom soveværelset. Det kan naturligvis sagtens fungere i stuen, men man skal være opmærksom på, at gulvet ikke er så slidstærkt som laminatgulvet.