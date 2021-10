Nyt tilbageskridt mod Fremad

Frederik Ellegaard scorede ABs enlige mål i endnu et nederlag til akademikerne fra Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe tabte 3-1 til Aarhus Fremad

Af Peter Kenworthy

De grønblusede fra Gladsaxe havde brug for tre point ude mod Aarhus Fremad, for at følge med topholdene i fodboldens 2. division, efter kun en enkelt sejr i de seneste syv ligakampe.

Og det startede også da også godt, da en halvhøj aflevering ind i feltet endte hos målfarlige Frederik Ellegaard, som resolut bankede bolden i kassen til AB-føring 1-0. Men efter 32 minutter udlignede Fremads Søren Andreasen, og fem minutter senere bragte Mathias Christesen hjemmeholdet foran 2-1.

AB pressede på for en udligning i 2. halvleg. Men hjemmeholdet var stadig farlige, og efter 55 minutter lobbede Fremads Søren Andreasen bolden over Oliver Børner i AB-målet, fra en spids vinkel i feltet, og så var akademikerne bagud med 3-1.

Ti minutter senere bankede Ellegaard bolden på overliggeren, og både AB og Aarhus Fremad havde store chancer i den sidste halve time, men der blev ikke scoret yderligere i kampen.

AB ryger, med nederlaget, ned på syvendepladsen i 2. division.