Nyt tilbud til de skrivelystne

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Bibliotekerne præsenterer ’Ord på vej’ – et forløb med gratis skriveværksteder for alle, der gerne vil i gang med at skrive litteratur, allerede skriver eller gerne vil skrive mere

Af Redaktionen, redigeret

I skriveværkstederne ’Ord på vej’ kan skrivelystne blive klogere på deres egen skrivning, blive udfordret og samtidig indgå i et fællesskab med andre, der deler deres interesse. Skriveværkstederne er faciliteret af bibliotekets litteraturformidler Daniel Boysen, der selv er forfatter, fortæller Gladsaxe Bibliotekerne. – Ord på vej er et skriveværksted, som henvender sig bredt til både unge, voksne og ældre. Formen er en kombination af kortere oplæg om en aktuel litterær tendens, skriveøvelser og uformelle oplæsninger af det, deltagerne skriver. Pointen er bl.a. at mødes om sproget og lade sig inspirere af hinanden – uanset niveau og erfaring, fortæller Daniel Boysen. Skriveværkstederne foregår som et forløb på i alt fire gange i oktober og november, hvor deltagerne kan følge deres egen og hinandens udvikling. Det er gratis at deltage i Ord på vej, som finder sted 13. og 25. oktober og 3. og 10. november kl. 16-18 på Gladsaxe Hovedbibliotek. Gratis tilmelding på gladsaxe.dk/bibliotek.