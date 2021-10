Ole Skralds wakeupcall

Nu er der snart valg. Ole Skrald opfordrer i valgannoncer til at der skal gøres noget for at sikre skolevejen. Ikke nogen dårlig ide. Men hvorfor ikke starte med at sikre at børnene kan færdes på fortovene? Det vil ikke koste noget. Der findes regler for bilers parkering på fortovene i Gladsaxe, men håndhævelsen af […]

Af Niels Sonne, Gammelmosevej 185