Opnå en energibesparing med nye vinduer og døre

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du har en bolig med nogle gamle vinduer og døre, så er det slet ikke sikkert, at din bolig er særlig tæt. Derfor er der meget af din varme, der garanteret siver lige ud.

Det giver dig nogle unødvendigt høje varmeregninger, så det er helt sikkert værd at gøre noget ved.

Skift dine døre og vinduer ud

En udskiftning af dine døre og vinduer er en investering i din bolig. Du sparer nemlig en hel masse energi, fordi du ikke længere lukker en hel masse varme ud og kold luft ind. Derfor er det også noget, der er til at se på dine varmeregninger efter lidt tid.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine døre og vinduer trænger til en udskiftning, så er det f.eks. en idé at sætte din hånd hen til en vindueskarm for at mærke eventuel luft, der trænger ind. Det er nemlig et tydeligt tegn på, at dine vinduer ikke er helt tætte og trænger til en udskiftning.

Vælg vinduer og døre der passer til din bolig

Der er rigtig mange forskellige slags vinduer og døre, så det er ikke nogen nem opgave at vælge, hvis du beslutter, at dine gamle trænger til en udskiftning.

Det er dog ofte en god idé at forsøge at vælge nogle, der passer til din boligs stil. Hvis du vælger nogle vinduer, der minder lidt om dine gamle, så er du sikker på, at det er nogle, der passer til din boligs stil og udtryk. Medmindre du selvfølgelig har lyst til at prøve noget helt nyt og anderledes.

Det er en god hjælp at tage ud og kigge i en fysisk forretning for at få en bedre fornemmelse af farver, design, materialer m.m.