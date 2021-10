Politiet søger vidner til hændelse i Herlev nær Værebrovej

Foto: Peter Kenworthy.

Københavns Vestegns Politi opfordrer vidner til at melde sig i forbindelse med, at en politimand blev truet med pistol i nat

Af Peter Kenworthy

– I nat var politiet massivt til stede i området omkring Valnæsvej i Herlev. Baggrunden er, at en politimand klokken 02.02 blev truet med pistol. Efterfølgende flygtede to gerningsmænd fra stedet, og politiet har hele natten ledt efter de to personer. Efterforskningen fortsætter, og politiet er fortsat i området, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelse.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand, formentlig ikke etnisk dansk, kraftig af bygning

Ca. 175-180 cm høj, iført helt sort tøj, sort kraftigt fuldskæg ca. 5-10 cm langt, kort sort hår

Sorte tynde handsker, som formentlig var grå i håndfladen. Talte dansk med accent.

B: Mand, formentlig ikke etnisk dansk, spinkel/slank af bygning, ca. et halvt hoved højere end A. Iført sort tøj.

Selve episoden fandt sted på Valnæsvej ud for nr. 67. Efter hændelsen flygtede gerningsmændene til fods. Det skete muligvis i nordvestlig retning, mener politiet.

Politiet er interesseret i at høre fra alle vidner, der har set noget mistænkeligt i området Stadagervej/Valnæsvej både før og efter hændelsen

– At true en politimand med en pistol er fuldstændigt uacceptabelt og særdeles groft, og noget vi ser på med meget stor alvor. Vi har sat massivt ind på at finde gerningsmændene. Vores politimand har handlet korrekt og resolut. Han har det efter omstændighederne godt – men er naturligvis mærket af situationen. Sammen med Politiforbundet, tager vi, hans kollegaer og ledelse, hånd om ham, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard, som tilføjer at politiet opfordrer gerningsmændene til at melde sig.

Politiet hører meget gerne fra vidner, der har kendskab til sagen. Københavns Vestegns Politi kan kontaktes hele døgnet på 43861448.