Plakatophængerne stod klar til at sætte plakater op på slaget 12 - her ved Gladsaxe Rådhus. Foto: Peter Kenworthy.

Lørdag klokken 12 var køkkenstigerne og det varme tøj fundet frem hos Gladsaxes politikere og partier. Her blev der sat ansigt på lokalpolitikerne da valgplakaterne til kommunalvalget kom op og hænge

Af Peter Kenworthy

Ifølge Vejloven må valgplakaterne hænge på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen, til otte dage efter valgdagen. Der må blandt andet ikke hænges valgplakater på eller over motorveje og motortrafikveje; i rundkørsler, midterrabatter og lignende hvor man må køre over 60; nærmere end en halv meter fra vejkanten eller 30 cm fra cykelstien; og lavere end 2,3 meter over fortov eller cykelsti, målt fra nederste kant af plakaten.



Foto: Peter Kenworthy.