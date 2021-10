Politikerne agerer igen frelste sundhedsapostle

Forbud er blevet svaret på alverdens udfordringer – som om Corona-restriktionerne ikke var nok – og når de folkevalgte får en fiks idé/vil vise handling, så er restriktioner ofte det eneste redskab. Jeg kan ikke se noget problem i, at nogle tilskuere til en udendørs fodboldkamp står og ryger. Jamen, det er usundt, lyder begrundelsen […]

Af Jens Blach, Krejbjergvej 40

Forbud er blevet svaret på alverdens udfordringer – som om Corona-restriktionerne ikke var nok – og når de folkevalgte får en fiks idé/vil vise handling, så er restriktioner ofte det eneste redskab.

Jeg kan ikke se noget problem i, at nogle tilskuere til en udendørs fodboldkamp står og ryger. Jamen, det er usundt, lyder begrundelsen fra politikerne, der nærmest falder over hinanden i deres bestræbelser på at opfinde nye forbud.

Ja, rygning er usundt, men det er så mange andre ting, og på et tidspunkt lægges disse grupper sikkert også for had. Hvis ikke politikernes vanvid stopper inden, må folk sikkert ikke spise kage og drikke sodavand foran børn, fordi det feder og signalværdien er dårlig. Og en øl under/efter en voksenfodboldkamp vil også være helt hen i vejret, da promiller og sport er uforenelige størrelser.

Jeg er helt med på, at sundhed er vejen frem, men det er forbud ikke. En holdbar løsning, er, at vi som samfund oplyser om de mulige konsekvenser af de forskellige måder at leve på, men lader den enkelte bestemme og stå til regnskab for egne voksne valg. Vi kan ikke regulere os ud af alt, og samfundet bør være så rummeligt, at der er plads til os alle i mangfoldighedens navn.

Vi latterliggjorde svenskernes forbudskultur i mange år, men vi er ved at lave en uheldig overhaling indenom.