Rød valgsejr

Socialdemokraterne fik flest stemmer til Skolevalg 2021 i Gladsaxe. Men der var store forskelle skolerne imellem. På Skovbrynet Skole fik De Radikale eksempelvis hele 56 procent, mens Nye Borgerlige fik 13 procent, og Socialdemokraterne måtte nøjes med 4,3. Foto: Peter Kenworthy.

Om få uger er der kommunalvalg, hvor de vokse skal stemme om, hvem de vil have siddende i byrådet de næste fire år. 14. oktober tyvstartede de store skolebørn med årets skolevalg

Af Peter Kenworthy

I år deltog de store elever på alle Gladsaxes skoler i Skolevalg, og sådan kommer det også til at være fremover. Eleverne skulle blandt andet vurdere hvilke af ungdomspartiernes mærkesager – såsom en mere retfærdig verden, solidaritet, tillid og traditioner, personlig frihed og ansvar, danske værdier eller klima – som de synes vægtede mest for deres stemme.

’Rød blok’ vandt

Og der blev et pænt stort rødt flertal i Gladsaxe, hvor ”rød blok” fik næsten to tredjedele af stemmerne, mod 57 procent på landsplan.

Socialdemokraterne fik i Gladsaxe 23 procent af stemmerne, mens De Radikale fik 17, De Konservative 14, Venstre 11 og Enhedslisten 9 procent.

Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti klarede ikke spærregrænsen, med kun henholdsvis 0,8 og 1,6 procent af stemmerne, mens Veganerpartiet, Nye Borgerlige, Alternativet, Liberal Alliance og SF alle ville have været at finde i et skoleparlament i Gladsaxe.

Stor forskel skolerne imellem

Der var dog stor forskel på hvilke partier man stemte på, afhængig af hvilken skole man gik på.

På Gladsaxe Skole fik Socialdemokratiet over halvdelen af stemmerne, og Veganerpartiet 8 procent. På Skovbrynet Skole fik De Radikale flest stemmer med hele 56 procent, mens Nye Borgerlige fik næstflest med 13 procent – Socialdemokraterne måtte her nøjes med 4,3.

Og på Stengård Skole vandt Venstre valget, med næsten 37 procent af stemmerne, mens Liberal Alliance også havde et godt valg med 13 procent. På Bagsværd Gymnasiums Grundskole vandt De Konservative, med over 33 procent, mens Enhedslisten fik 44 procent på Buddinge Skole, og SF 21 og Alternativet 8,8 procent på Enghavegård Skole.

Skolevalg bliver arrangeret af Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde Dansk Ungdoms Fællesråd.