Sådan kan du undgå negative renter

SPONSORERET INDHOLD: Mange danske banker har ændret beløbsgrænsen for, hvornår man skal betale negative renter. Hos mange banker er det sænket helt ned til 100.000 kr, og det påvirker derfor rigtige mange bankkunder, der har en lille smule på kistebunden.

Af SPONSORERRT INDHOLD

Det er frustrerende at se ens surt optjente penge blive til mindre og mindre hvert år, derfor har vi samlet nogle råd, der kan gøre, at du ikke længere behøver at betale negative renter.

Skift bank

Der er stadigvæk enkelte banker, der ikke kræver negative renter. Det nemmeste og første råd er, at du blot kan skifte banke. Du kan få hjælp til at sammenligne forskellige banker, hvis du synes, opgaven virker uoverskuelig.

At skifte bank sender samtidig et stærkt signal til din bank. Banken ved ikke, hvor meget du er imod negative renter, hvis du bare brokker dig derhjemme, uden at gøre noget proaktivt ved det.

Det er ikke særlig svært at skifte bank. Din nye bank vil hjælpe dig med processen og med at få flyttet alle dine interesser. Det er for det meste gratis at skifte bank.

Invester i langsigtede investeringer

Hvis du har en lille smule på kistebunden, så kan det være en god idé at investerer nogle af dine penge. Det vil samtidig kunne få dig under beløbsgrænsen for negative renter.

Der er mange investeringer, der er meget sikre, så du ikke behøver at være bekymret for at vågne uden penge. Din bank eller en privat investeringsrådgiver kan hjælpe dig, så dine penge bliver investeret ordentligt. Du behøver ikke gøre det hele selv. Ofte er investeringer i fonde, indeks og obligationer sikre end investeringer i enkelt aktier.

Det skal dog understreges, at der er altid er en risiko for at tabe penge, når man investerer i aktier.

Flyt penge til din pension eller afdrag gæld

Negative renter kan også være en god lejlighed til at flytte penge over på din pensionsopsparing eller afdrage din gæld hurtigere. Selvom du har en forholdsvis stor opsparing, så har du sikkert ting, du har udskudt som for eksempel pension og gæld. Der kan dog også være minusrenter på din pensionsopsparing, det kommer an på hvilken bank, og hvilken type pensionsopsparing, du har. Der kan være store fordele ved at flytte dele af din opsparing over i pensionen eller som afdrag på din gæld.