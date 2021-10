Sådan kan træning påvirke dit liv i en god retning

SPONSORERET INDHOLD: Når du står op der tidligt en lørdag morgen for at komme på din løbetur, kan det godt være, at du når at fortryde et par gange, inden du får løbeskoene på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Måske tænker du også, at du bare ikke gider udenfor, og så er det lidt dejligere bare at blive liggende i den varme seng. Men træning gør en masse positive ting for din krop og sind, og det kan sommetider være meget motiverende lige at få dem at vide (igen) for at huske sig selv på, hvorfor du gør det. Vi nævner et par gode grunde i denne artikel.

Du bliver gladere

Det er faktisk sådan, at du bliver gladere af at træne, fordi det får hjernen til at udskille et stof, der giver glæde. Det kan godt være, at du under træningen bare ikke er tilfreds, men du kommer rent faktisk til at have mere energi og overskud efter din træning. Det kan være en god idé med noget, som der også virker sjovt for dig. Det kan være en romaskine, som du i højere grad synes om end f.eks. lange løbeture. Det er meget en smagssag, og det kan være en mulighed at prøve de forskellige ting af.

God følelse i kroppen

Du kender nok godt den der ekstra gode følelse efter en træning? Den kan godt være helt ubeskrivelig. Hvis du har været til noget hårdt holdundervisning, og du bare har givet den alt, hvad du har, så er det sådan en lettelse, når du endelig kan tage en tår af din vand og sætte dig ind i bilen for at køre hjem. Den følelse bør du ikke glemme.

Godt for din krop

Det ved vi alle sammen, men træning er godt for din krop og dit helbred. Du gør dig selv en stor tjeneste.