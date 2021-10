Samarbejde er vejen frem

Kommunens erhvervskonference, der netop er afholdt, havde fokus på den på alle måder ansvarlige og bæredygtige virksomheds udvikling. Partnerskaber er vejen frem, mente flere

Af Gitte Ganderup

Haaning Collection lagde rammen om Gladsaxe Kommunes årlige erhvervskonference, hvor en række store virksomheder, dem i mellemstørrelse og de helt små og nye start-ups mødtes til en eftermiddag med fokus på bæredygtig erhvervsudvikling med fokus på tre bundlinjer.

I dag arbejder mange virksomheder ikke blot med en økonomisk bundlinje men også med et ansvar for at skabe social og miljømæssig balance i deres virksomheds tilstedeværelse og udvikling.

Forpligtelserne

Ved erhvervskonferencen var det store trækplaster nok Novo Nordisks administrerende direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, som fortalte hvordan Novo Nordisk er født med i hvert fald to af de tre bundlinjer.

Nordisk var fra starten en fond som producerede insulin og de særlige videnskabelige og samfundsmæssige forpligtelser, der følger med at producere livsvigtig insulin, fremherskede. Undervejs i historien brød Brødende Pedersen, som var en del af den oprindelige top i selskabet, ud og dannede insulinselskabet Novo industri A/S som først 30 år senere også fik en fond og frem til da havde haft en forretningstilgang, som mere handlede om at være fabrikant end at drive forskningen for fremtiden.

Siden er den miljømæssige bundlinje kommet til og Novo Nordisk driver sin aktiviteter verden over udelukkende på grøn strøm produceret enten ved solceller, vindmøller eller vandenergi.

– Hvis man vil være leverandør til Novo Nordisk i fremtiden, skal man senest i 2030 levere CO2-neutralt. Så hvis der sidder nogen her i Gladsaxe, som kunne tænke sig at levere til Novo i fremtiden, er det muligt at komme foran i hvert fald på det punkt, ved at gøre sin produktion grøn, sagde Lars Fruergaard Jørgensen til den lyttende forsamling som talte omkring 100 personer.

Paneldebat

Efter Fruergaards oplæg skulle panelet, bestående af Gladsaxe Kommunes nye kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen, borgmester Trine Græse, adm. direktør ved Jespers Torvekøkken samt formand for Gladsaxe Erhvervsby, Ronny Saul, adm. direktør i Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, og endelig Jørgen Ole Kjær som er direktør i Move Innovation, debattere hvordan den strategiske ledelse med flere bundlinjer kunne styrkes.

Panelet stillede spørgsmål til hinanden og særligt Fruergaard, om hvordan man balancerer de tre bundlinjer og får skabt en virksomhed som trives med dette.

En af pointerne som Novo-direktøren og borgmesteren var enig om, er at fremtiden byder på partnerskaber. En tankegang som Jørgen Ole Kjær kunne understøtte med et eksempel fra et projekt om rengøring under coronanedlukningen, hvor en række konkurrenter gik sammen om at udvikle til alles fælles bedste.

Dagen igennem var By- og Miljødirektør Maj Green ordstyrer.

– Over årene er det blevet mere tydeligt at de (deltagerne ved erhvervskonferencerne, red.) skal arbejde sammen. Det ser vi mange gode gevinster ved som Da Jespers Torvekøkken samarbejdede om madspild eller da rengøringsselskaberne udviklede nye produkter, sagde hun til Gladsaxe Bladet.