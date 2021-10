Samlede over 100.000 ind

Red cross flag on top of an army tent

Gladsaxe samlede ind til Røde Kors-aktiviteter

Af Redaktionen, redigeret

Røde Kors’ store landsindsamling søndag den 3. oktober gav et flot resultat i Gladsaxe, fortæller Røde Kors Gladsaxe.

I alt blev der samlet 100.284 kroner ind. På landsbasis blev der samlet over 15 mio. kroner ind.

– Indsamlerne gav udtryk for, at det havde været en meget positiv oplevelse at samle ind, de var blevet taget godt i mod og takket fordi de brugte en pæn del af søndagen til at samle ind for Røde Kors, tilføjer Røse Kors Gladsaxe.

Landsindsamlingen i år går blandt andet til sårbare, krigsramte børn og til udsatte børn i Danmark.