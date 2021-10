Sikre skoleveje

Når Ole Skrald fortsat vil lave sikre skoleveje, håber jeg ikke han gentager sit idiotiske projekt som på Triumfvej. Her har skolebørnene altid brugt Stengårdsvænge og Einarsvej, og det gør de fortsat. Årsagen er nok at så kan de cykle 3-4 stykker ved siden af hinanden, til gene for den øvrige trafik. Så projektet Triumfvej […]

Af Tomm Olsen, Einarsvej 44