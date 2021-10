Skal du vælge navnemærker, strygemærker eller noget helt tredje?

SPONSORERET INDHOLD: ”Navn i tøjet” er et must-have til dig dig, der er har børn i institution og skole eller familie på plejehjem. Men også mange andre har stor glæde af at have navn og eventuelt telefonnummer i deres tøj. Med navn i tøjet er det nemt for jer selv og andre at hjælpe tøjet på plads til rette ejermand

Af SPONSORERET INDHOLD

Er du i tvivl, om du skal vælge navnemærker, strygemærker eller en helt anden form for opmærkning, når du skal have navn i tøjet, skal du læse denne guide. Her får du fordele og ulemper ved de forskellige former for ”navn i tøjet”.

Navnemærker

Navnemærker er små klistermærker til tøj. Du bestiller navnemærkerne online og bestemmer selv teksten på mærkerne, fx navn og telefonnummer. Navnemærkerne klistrer du ind i tøjet i en vaskeanvisning eller et andet label. Fordelen ved navnemærkerne er, at det er virkelig hurtigt og nemt at sætte navn i tøjet – og så er det rigtigt pænt at se på. Ulempen ved navnemærkerne er de ikke egner sig til jævnlig kogevask, da mærkerne så kan blive slidte. Skal det være nemt og hurtigt at sætte navn i tøjet, vil vi til enhver tid anbefale denne løsning.

Strygemærker

Strygemærker er små mærkater som du kan stryge fast i alt slags tøj (der kan tåle strygning). Du bestiller strygemærkerne online med påtrykt navn eller med mulighed for selv at skrive navn på. Fordelen ved strygemærkerne er, at de kan sidde præcis i tøjet, hvor du gerne vil have dem. Derudover er de særligt gode til det tøj, du ofte vasker ved kogevask. Strygemærkerne er nemlig ekstremt holdbare. Den største ulempe ved strygemærkerne er, at de er svære at tage ud af tøjet, hvis du gerne vil videresælge ungernes garderobe – og sammenlignet med navnemærkerne er det tidskrævende at stryge mærkerne i tøjet.

Andre former for ”navn i tøjet”

Når vi taler om andre former for ”navn i tøjet” kan det være:

Tekstilpen:

Fordelen ved tekstilpennen er at den er meget billig og du kan skrive i rigtigt meget tøj, før tekstilpennen ikke længere dur. Når du har tekstilpennen liggende i skuffen er det altid hurtigt og nemt at skrive navn i tøjet. Ulempen ved tekstilpennen er, at teksten hurtigt bliver slidt af, sammenlignet med de øvrige former for mærkater til tøj. Det er altid bedst at skrive med tekstilpennen i en vaskelabel eller et mærkat inde i tøjet. Når du skriver i fx jerseystof kan teksten flyde ud, så den bliver svær at læse.

Tekstilstempel:

Tekstilstemplet har mange af de samme fordele og ulemper som tekstilpennen. Det er dog en lidt dyrere løsning. En særlig fordel ved stemplet frem for tekstilpennen er, at stemplet giver et ensartet print fra gang til gang sammenlignet med tuschen. Du kan få stempel med fast trykplade, hvor det er samme tekst i stemplet hver gang. Har du brug for at kunne stemple forskellige tekster, kan du også få et tekstilstempel med udskiftelig trykplade.

Navnebånd:

Navnebånd er vævede bånd med navn. Navnet er vævet ind i navnebåndet. Navnebånd sys som udgangspunkt fast i tøjet. Nogle vælger at sy navnebånd fast uden på tøjet, fordi det er en rigtig pæn løsning. Vil du gerne have det pæne udtryk fra navnebånd, men er du ikke så vild med at sy? Så kan du vælge navnebånd med strygebagside – så får du nemt navnebånd i tøjet.

På ikastetiket.dk finder du et stort udvalg af mærkater til tøj, så du går ikke forgæves uanset hvilke eller hvilken af de ovenstående former for navn i tøjet passer bedst til dine behov.

Husk at den bedste løsning er den løsning, der bliver brugt. Synes du det er pænt med navnebånd i tøjet, men får du aldrig taget dig tid til at sy navnebåndene i tøjet, er det nok bedre at vælge den løsning fra. Det er også vores erfaring at mange vælger en kombination af flere forskellige former for opmærkning. En rigtig god kombination er i manges øjne at bruge strygemærker primært til strømper og undertøj og derudover bruge navnemærker til det øvrige tøj.