Af Lars Ulrik Hansen, Formand for afdelingsbestyrelsen, Josteinsvej 111

Under overskriften ”Skoleparken” har Jørgen Juhl i Gladsaxe Bladet, 29. september 2021, et indlæg om folks ret til selv at bestemme om de vil have en overdækket terrasse eller en carport. Her er jeg enig med Jørgen Juhl.

For god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på at vi i Skoleparken endte med at få tilladelse til at opsætte overdækninger på de renoverede boliger.

Men vi er rigtig kede af at man ikke gav tilladelse til at opsætte overdækninger på de 4 nye boligblokke i afdelingen, samt at man samtidig fjernede vores mulighed for opsætning af rullemarkiser som alternativ til overdækninger. Det er ikke i orden!

Når beboerne ønsker overdækninger og markiser så er det et aktivt valg om at optimere anvendelsen af altaner og terrasser, og samtidig et aktivt valg om at man godt kan leve med mindre dagslys i sin bolig. Det bør til hver en tid være en beboerbeslutning ikke en kommunalbestyrelses-/udvalgs beslutning.

Angående de nye boliger i Skoleparken, så er det ikke Gladsaxe Kommune der har presset dem ind i projektet. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har ønsket at supplere afdelingen med 36 nye boliger, det har indgået i planen for renoveringsprojektet næsten fra starten, blandt andet for at sikre en bedre driftsøkonomi i afdelingen.