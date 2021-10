Foto: Peter Kenworthy.

Åben Café holder foredrag på Gladsaxe Hovedbibliotek 11. oktober, når psykoterapeut Annette Aggerbeck kommer og fortæller om skriveterapi

Af Peter Kenworthy

Annette Aggerbeck er eksamineret psykoterapeut (MPF), specialist i skriveterapi og forfatter.

I Åben Café, en samtalecafé under Kræftens Bekæmpelse, tales ofte om, hvordan man kommer igennem kriser, hvad enten man er syg eller pårørende. Og om hvordan man får en normal hverdag til at fungere efter et sygdomsforløb. Og om hvordan man i det hele taget kan få et velfungerende liv.

Foredraget afholdes mandag den 11. oktober klokken 18.30-20.30 i Lille Sal på Gladsaxe Hovedbibliotek. Det er gratis og kræver ikke tilmelding.